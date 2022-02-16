Sports.ru и сейлзхаус «Гласно Медиа» подписали соглашение по монетизации подкастов

В рамках соглашения «Гласно Медиа» будет отвечать за продажу нативной аудиорекламы и спонсорских размещений в уже существующих и будущих подкастах Sports.ru.

На данный момент в линейке Sports.ru 13 подкастов: о футболе, фигурном катании и других видах спорта.

«Для нас — это возможность не только масштабировать накопленную экспертизу в продаже аудиорекламы в подкастах, но и качественно расширить предлагаемый нашим клиентам рекламный инвентарь спортивным аудиоконтентом А-класса» — говорит Антон Маслов, генеральный директор «Гласно Медиа».

«Мы в Sports.ru давно вышли за рамки текстоцентричного медиа и вкладываем много сил и ресурсов в развитие разных типов контента. Подкасты – одно из важнейших направлений, которое мы для себя выбрали еще в 2018 году, и уже добились немалых успехов. Сотрудничество с «Гласно Медиа» – следующий логичный шаг по укреплению статуса главного медиа, которое говорит о спорте во всех его проявлениях. Мы уверены, что это партнерство выведет спортивный подкастинг на принципиально новый уровень» – рассказала Соня Шевелёва, исполнительный продюсер аудио- и видеопроектов Sports.ru.